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Франція анонсувала виробництво САУ Caesar для України — про яку кількість йдеться

18 січня 2024 08:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Франція анонсувала виробництво САУ Caesar для України — про яку кількість йдеться
Міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Фото: LP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Франція виготовить для української армії 78 самохідних артилерійських установок (САУ) CEASAR. Україна сама готова надати частину власних ресурсів.

Про це повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Parisien.

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"Франція ініціюватиме фінансування для навчання інших. Україна сама готова надати частину власних ресурсів", — сказав Лекорню.

Як відомо, наша держава купила шість таких установок власним коштом, щоб запустити таку ініціативу.

У Франції наголосили, що підтримуватимуть і допомагатимуть Україні в час цієї страшої війни. 

Що відомо про САУ CAESAR

САУ CAESAR — це 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена і вироблена французькою фірмою Nexter. Серійно вони виробляються з 2007 року. В армію Франції було поставлено 72 одиниці.

Самохідна артилерійська установка на колісному шасі. Її вага 18 тонн, довжина 10 метрів, а висота — 3,7 м. Довжина ствола — 52 калібри. Возимий боєзапас — 18 снарядів. Скорострільність — щість пострілів за хвилину.

САУ CAESAR здатний використовувати всю номенклатуру натівських 155-мм артснарядів. Також в установку входить радар вимірювання початкової швидкості, вбудований балістичний блок управління, повністю інтегрований з FCS ATLAS. Повністю автоматичне наведення зброї.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що незабаром Україні поставлять ще "близько 40 ракет великої дальності SCALP і кілька сотень бомб". Також французький лідер анонсував свій приїзд в Україну.

Франція
військова допомога
військова техніка
війна в Україні

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