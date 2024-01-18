Франція анонсувала виробництво САУ Caesar для України — про яку кількість йдеться
Франція виготовить для української армії 78 самохідних артилерійських установок (САУ) CEASAR. Україна сама готова надати частину власних ресурсів.
Про це повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Parisien.
Французькі САУ для України
"Франція ініціюватиме фінансування для навчання інших. Україна сама готова надати частину власних ресурсів", — сказав Лекорню.
Як відомо, наша держава купила шість таких установок власним коштом, щоб запустити таку ініціативу.
У Франції наголосили, що підтримуватимуть і допомагатимуть Україні в час цієї страшої війни.
Що відомо про САУ CAESAR
САУ CAESAR — це 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена і вироблена французькою фірмою Nexter. Серійно вони виробляються з 2007 року. В армію Франції було поставлено 72 одиниці.
Самохідна артилерійська установка на колісному шасі. Її вага 18 тонн, довжина 10 метрів, а висота — 3,7 м. Довжина ствола — 52 калібри. Возимий боєзапас — 18 снарядів. Скорострільність — щість пострілів за хвилину.
САУ CAESAR здатний використовувати всю номенклатуру натівських 155-мм артснарядів. Також в установку входить радар вимірювання початкової швидкості, вбудований балістичний блок управління, повністю інтегрований з FCS ATLAS. Повністю автоматичне наведення зброї.
Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що незабаром Україні поставлять ще "близько 40 ракет великої дальності SCALP і кілька сотень бомб". Також французький лідер анонсував свій приїзд в Україну.
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