Франція очолила артилерійську коаліцію для України

Українська артилерія. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Франція оголосила про створення коаліції, яка буде відповідальна за забезпечення артилерійських потреб України. Загалом до неї увійшли 24 країни світу.

Про це пише L'Express.

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Так, на відкритті коаліції у Парижі Україну представила делегація на чолі із заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком. Водночас участь взяв і міністр оборони Рустем Умєров — у режимі відеоконференції.

Зазначається, що окрім постачання боєприпасів українська сторона щомісяця, починаючи із січня, отримуватиме 50 керованих авіабомб A2SM. Відомо, що їх можуть вмонтувати на українські літаки радянського виробництва, такі як МіГ та Су.

Крім того, під час відкриття Франція оголосила про виготовлення 78 самохідних гаубиць Caesar для Збройних сил України: шість із них доставлять протягом найближчих тижнів, а решта — до початку 2025 року.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили оборонні потреби України на полі бою у пакеті військової допомоги.

Крім того, нещодавно Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що незабаром Україні поставлять ще "близько 40 ракет великої дальності SCALP і кілька сотень бомб". Також французький лідер анонсував свій приїзд в Україну.