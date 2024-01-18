Артилерійська коаліція — Умєров заявив, що Україна максимально збільшує внутрішнє виробництво

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров виступив на відкритті Коаліції артилерії в Парижі. Він заявив, що посилення артилерійського потенціалу є однією з наших ключових потреб, щоб виграти цю війну.

Про це повідомляє Міноборони.

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Український міністр наголосив, що вкрай важливо, аби ми інвестували наші ресурси у виробництво більшої кількості артилерійських боєприпасів. Україна зараз вживає заходів, аби максимально збільшити внутрішнє виробництво, оскільки росіяни роками готувалися до повномасштабної війни.

"Військові витрати Кремля встановлюють нові рекорди. Тому що російські плани не зупиняться в Україні. Але наші можливості теж зросли. І ми маємо результати, які підтверджують це. Україна знищила 20% російського Чорноморського флоту", — зауважив Умєров.

За його словами, українські захисники зруйнували контроль Росії над морем і повітряним простором.

Крім того, Україні вдалося захиститися від понад 7400 ракет різних видів та щонайменше 3800 дронів "шахед". Водночас наприкінці 2023 року ЗСУ збили п’ять російських літаків за тиждень, а днями знищили ворожий радіолокаційний літак А-50.

"Попри це, реальність цієї війни така, що Росія значно перевершує нас у щоденних артилерійських атаках. На різних ділянках фронту та етапах бойових дій вони випускали в 5-10 разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили", — розповів він.

Умєров зазначив, що дефіцит боєприпасів та снарядний голод — це надзвичайно актуальна проблема, з якою зараз стикаються Збройні сили України, тому необхідно знайти спосіб розв'язати її.

"Збільшення артилерійських можливостей України підвищить нашу безпеку. Нашу спільну безпеку. Це дасть нам набагато більше можливостей для стійкого прогресу на полі бою. І це наблизить нашу перемогу", — додав голова Міноборони.

Нагадаємо, що Франція оголосила про створення коаліції, яка буде відповідальна за забезпечення артилерійських потреб України. Загалом до неї увійшли 24 країни світу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили оборонні потреби України на полі бою у пакеті військової допомоги.

Крім того, нещодавно Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що незабаром Україні поставлять ще "близько 40 ракет великої дальності SCALP і кілька сотень бомб". Також французький лідер анонсував свій приїзд в Україну.