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ВСУ нанесли успешный удар "кассетками" по россиянам под Купянском — видео

10 января 2024 14:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ВСУ нанесли успешный удар "кассетками" по россиянам под Купянском — видео
Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские бойцы продолжают ликвидировать врага на Купянском направлении. В сети распространили кадры, где воины Вооруженных сил Украины наносят сокрушительные удары кассетными боеприпасами по колонне российских оккупантов.

Об этом сообщают телеграмм-каналы.

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Украинские военные уверенно держат оборону на фронте и продолжают наносить потери в личном составе и военной технике противника. На видео видно, как бойцы ВСУ совершают атаку по захватчикам с помощью кассетных боеприпасов.

Напомним, Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой побывали на позициях Сил обороны в районе Купянска. Там они встретились с командующим ОСУВ Хортица Александром Сырским и обсудили ситуацию на фронте.

Добавим, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу. Враг пытается прорвать оборону украинских военных, однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал захватчиков.

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