Умєров та Залужний відвідали позиції ЗСУ в районі Куп'янська — деталі

Валерій Залужний, Рустем Умєров, Сергій Шаптала, Олександр Сирський та інші військові. Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою побували на позиціях Сил оборони в районі Куп’янська. Там вони зустрілися з командувачем ОСУВ Хортиця Олександром Сирським та обговорили ситуацію на фронті.

Про це повідомив Рустем Умєров.

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За даними Умєрова, генерал-полковник Сирський розповів очільникам відомств про ситуацію на передовій, зокрема довкола Куп'янська. На цій позиції фронту українські бійці успішно відбивають постійні штурмові дії окупантів. Як пише міністр оборони, у загарбників немає досягнень в районі Куп'янську.

Валерій Залужний, Рустем Умєров, Сергій Шаптала, Олександр Сирський та інші військові. Фото: Рустем Умєров

"Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом — ворогу не сподобається", — зауважив Умєров.

Скриншот допису Умєрова

Нагадаємо, бійцям ЗСУ вдалося взяти в полон 30 російських солдатів на Таврійському напрямку. Також українські воїни знищили 21 одиницю військової техніки противника.

Раніше ми писали, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські окупанти продовжують вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі. Ворог намагається прорвати оборону українських військових, однак Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал загарбників.