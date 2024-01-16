ЗСУ вдарили по російських ВДВ поблизу Бахмута — карти ISW

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Stringer

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Сили оборони завдали влучних ударів по позиціях ВДВ Росії поблизу Бахмута, що призвели до великих втрат загарбників.

Про це йдеться у звіті Інституту вивченні війни (ISW).

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Аналітики розповідають, що 15 січня українські війська завдали ударів по позиціях ВДВ Росії поблизу Бахмута. На кадрах, опублікованих 14 січня, видно, як повідомляється, що позиція ВДВ у Донецькій області горить після українського удару, і російський солдат стверджує, що удар знищив усе, включаючи припаси для окупантів на передовій, автомобіль і його особисті документи.

Карти бойових дій. Фото: ISW

Крім того, аналітики розповідають, 15 січня під Бахмутом тривали позиційні бої, однак підтверджених територіальних змін у цьому районі не було.

"Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута біля Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського та Хромового; і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки. Підрозділи 200-ї російської морської піхотної бригади продовжують діяти поблизу міста", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за попередню добу українські військові ліквідували понад тисячу окупантів. Крім того, росіяни залишились без важливої техніки на фронті.

Крім того, вчора Головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації.