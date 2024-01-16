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ВСУ ударили по российским ВДВ вблизи Бахмута — карты ISW

16 января 2024 09:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ ударили по российским ВДВ вблизи Бахмута — карты ISW
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Stringer
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны нанесли меткие удары по позициям ВДВ России вблизи Бахмута, которые привели к большим потерям захватчиков.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказывают, что 15 января украинские войска нанесли удары по позициям ВДВ России вблизи Бахмута. На кадрах, опубликованных 14 января, видно, как сообщается, что позиция ВДВ в Донецкой области горит после украинского удара, и российский солдат утверждает, что удар уничтожил все, включая запасы для окупантов на передовой, автомобиль и его личные документы.

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Карты боевых действий. Фото: ISW

Кроме того, аналитики рассказывают, что 15 января под Бахмутом продолжались позиционные бои, однако подтвержденных территориальных изменений в этом районе не было.

"Позиционные бои продолжались северо-восточнее Бахмута возле Богдановки; к западу от Бахмута возле Ивановского и Хромового; и юго-западнее Бахмута возле Клещиевки и Андреевки. Подразделения 200-й российской морской пехотной бригады продолжают действовать вблизи города", — идется в сообщении. 

Напомним, за предыдущие сутки украинские военные ликвидировали более тысячи оккупантов. Кроме того, россияне остались без важной техники на фронте.

Кроме того, вчера Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 Российской Федерации.

ВСУ
россияне
обстрелы
Бахмут

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