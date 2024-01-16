У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові щоденно завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Крім того, Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили:

три райони зосередження особового складу,

вісім артилерійських засобів,

один засіб ППО,

два радіолокаційні станції противника.

Втрати російських окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували 1 110 російських загарбників. Крім того, вони завдали ворогу втрат у військовій техніці, знищивши 24 танки, 36 броньованих машин, 30 артилерійських систем та багато іншого.

Загалом втрати ворога виглядають наступним чином:

особового складу — близько 372 090 (+1 110) осіб;

танків — 6 113 (+24) одиниць;

бойових броньованих машин — 11 358 (+36) одиниць;

артилерійських систем — 8 801 (+30) одиниця;

РСЗВ — 961 (+3) одиниця;

засоби ППО — 653 (+3) одиниці;

літаків — 331 (+2) одиниця;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 877 (+12) одиниць;

крилатих ракет — 1 816 (+1) одиниць;

кораблі /катери — 23 (+0) одиниці;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 11 731 (+33) одиниця;

спеціальної техніки — 1 365 (+9) одиниць.

Втрати окупантів на 16 січня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, вчора Головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.