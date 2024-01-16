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У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах

16 січня 2024 08:59
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У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові щоденно завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Крім того, Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Удари ЗСУ по окупантах 

У Генштабі розповіли, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по одному зенітно-ракетному комплексу противника. 

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили:

  • три райони зосередження особового складу, 
  • вісім артилерійських засобів, 
  • один засіб ППО,
  • два радіолокаційні станції противника. 

Втрати російських окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували 1 110 російських загарбників. Крім того, вони завдали ворогу втрат у військовій техніці, знищивши 24 танки, 36 броньованих машин, 30 артилерійських систем та багато іншого.

Загалом втрати ворога виглядають наступним чином:

  • особового складу — близько 372 090 (+1 110) осіб;
  • танків — 6 113 (+24) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 11 358 (+36)  одиниць;
  • артилерійських систем — 8 801 (+30) одиниця;
  • РСЗВ — 961 (+3) одиниця;
  • засоби ППО — 653 (+3) одиниці;
  • літаків — 331 (+2) одиниця;
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 877 (+12) одиниць;
  • крилатих ракет — 1 816 (+1) одиниць;
  • кораблі /катери — 23 (+0) одиниці;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 11 731 (+33) одиниця;
  • спеціальної техніки — 1 365 (+9) одиниць.
втрати окупантів 16 січня
Втрати окупантів на 16 січня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, вчора Головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.

обстріли
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні

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