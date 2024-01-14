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ВСУ подвели два российских самолета над Азовским морем -—СМИ

14 января 2024 23:42
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
ВСУ подвели два российских самолета над Азовским морем -—СМИ
Самолет А-50 при посадке. Фото: росСМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Вооруженные силы Украины, вероятно, подвели два российских самолета РФ над Азовским морем. Речь идет о самолете радиоразведки А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.

Об этом сообщил заместитель комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Юрий Мысягин.

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Подведение российских самолетов — что известно

По его словам, один из самолетов скрылся с радаров в районе Керчи.

"Это произошло полтора часа назад. А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома. Исчез с радаров в районе Керчи", — написал он.

Пока в Воздушных силах Украины эту информацию еще не прокомментировали.

По данным источников РБК-Украина, после поражения самолет Ил-22М планировал совершить посадку в Анапе и пригласил эвакуацию, вызов "скорой" и пожарной машины.

Напомним, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат указал, что в Крыму российская противовоздушная оборона достаточно мощная, там есть разные комплексы малого, среднего и большого радиуса действия. При этом Воздушные силы ВСУ совершают успешные удары по позициям окупантов и проводят операции по командным пунктам противника.

Также мы сообщали, что в воздушных силах Украины подтвердили сбивание очередного российского самолета. Им стал многоцелевой тяжелый истребитель Су-34.

ВСУ
самолет
Азовское море
РФС

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