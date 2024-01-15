ЗСУ підбили А-50 та ІЛ-22 — характеристики та можливості російських літаків

Російський військовий літак Іл-22М потрапив під удар ППО ПВК "Вагнер" 24 червня / t.me/Tsaplienko

Російські військові вночі, 14 січня, ймовірно, підбили російські літаки радіорозвідки А-50 та бомбардувальник ІЛ-22. Останній міг бути знищений повністю.

Розповідаємо про основні харектеристики та можливості російських літаків. Про це пишуть Мілітарний та BBC.

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Літак ДРЛВ А-50

А-50 — альтернатива застарілого Ту-126. Він розроблявся силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання "Вега".

"Це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Ил-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року", — йдеться у повідомленні.

Вперше експлуатація зразків розпочалася 1985 року, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий 1988 року.

"За радянських часів промисловість встигла виробила близько 31 борту, до наших часів "живих" бортів залишилося не багато, всього близько 12 у різних варіаціях: 9 на озброєнні ПКС РФ у варіаціях А-50 и А-50У (3 і 6 відповідно), решта — на озброєнні Збройних сил Індії", — вказано у повідомленні.

Він, зокрема, обладнаний радіотехнічним комплексом "Шмель", до якого входять:

Трикоординатна РЛС із пасивним каналом пеленгації;

апаратура знімання та відображення отриманої інформації;

система активного запиту-відповіді та передавання команд або інформації цілевказівки перехоплювачам;

цифровий обчислювальний комплекс для розв’язання завдань управління, наведення винищувачів на повітряні цілі;

апаратура командної лінії радіоуправління;

система зв’язку, ЗАС і телекодова апаратура;

апаратура документування.

Іл-22

Під Іл-22М також розшифровують "повітряний захищений пункт управління".

"Захищеність" у цій назві стосується не фізичного захисту, а каналів зв'язку, стійких до впливу засобів радіоелектронної боротьби", — йдеться у повідомленні.

Крім того, перевага літака полягає в тому, що з висоти, ним простіше забезпечити зв'язок з бойовими частинами землі.

"Особливо з фронтовою авіацією, яка літає на невеликій висоті, що ускладнює зв'язок", — вказано у повідомленні.

Можливості літака:

літак здатен проводити розвідку, повітряних, наземних та надводних цілей.

може виявляти факели балістичних ракет на відстані до 800 кілометрів,

радіолокаційна станція здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 кілометрів.

Нагадаємо, Збройні сили України, ймовірно, підбили два російських літаки РФ над Азовським морем. Йдеться про літак радіорозвідки А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.