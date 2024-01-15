ВСУ подбили А-50 и ИЛ-22 — характеристики и возможности российских самолетов

Российский военный самолет Ил-22М попал под удар ПВО ППК "Вагнер" 24 июня / t.me/Tsaplienko

Российские военные ночью, 14 января, предположительно, подбили российские самолеты радиоразведки А-50 и бомбардировщик ИЛ-22. Последний мог быть уничтожен полностью.

Рассказываем об основных характеристиках и возможностях российских самолетов. Об этом пишут Милитарный и BBC.

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А-50 — альтернатива устаревшему Ту-126. Он разрабатывался силами Таганрогского научно-технического авиационного комплекса и Научно-производственного объединения "Вега".

"Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе военно-транспортного самолета Ил-76, совершивший свой первый полет 19 декабря 1978 года", — говорится в сообщении.

Впервые эксплуатация образцов началась в 1985 году, а на вооружение советской армии самолет был принят в 1988 году.

"В советское время промышленность успела произвести около 31 борта, до наших времен "живых" бортов осталось не много, всего около 12 в разных вариациях: 9 на вооружении ПКС РФ в вариациях А-50 и А-50У (3 и 6 соответственно), остальные — на вооружении Вооруженных сил Индии", — говорится в сообщении.

Он, в частности, оборудован радиотехническим комплексом "Шмель", в который входят:

Трехкоординатная РЛС с пассивным каналом пеленгации;

аппаратура съемки и отображения полученной информации;

система активного запроса-ответа и передачи команд или информации целеуказания перехватчикам;

цифровой вычислительный комплекс для решения задач управления, наведение истребителей на воздушные цели;

аппаратура командной линии радиоуправления;

система связи, ЗАС и телекодовая аппаратура;

аппаратура документирования.

Ил-22

Во Ил-22М также расшифровывают "воздушный защищенный пункт управления".

"Защищенность" в этом названии относится не к физической защите, а к каналам связи, устойчивым к влиянию средств радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Кроме того, преимущество самолета состоит в том, что с высоты, им проще обеспечить связь с боевыми частями земли.

"Особенно с фронтовой авиацией, летающей на небольшой высоте, что усложняет связь", - говорится в сообщении.

Возможности самолета:

самолет способен проводить разведку, воздушные, наземные и надводные цели.

может обнаруживать факелы баллистических ракет на расстоянии до 800 километров,

радиолокационная станция способна находить и сопровождать самолеты и крылатые ракеты на расстояниях до 700 км.

Напомним, Вооруженные силы Украины, вероятно, подвели два российских самолета РФ над Азовским морем. Речь идет о самолете радиоразведки А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.