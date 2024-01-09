Вынуждены ждать приема неделями — на ВОТ критический дефицит врачей

Врач разговаривает с пациентом. Фото: freepik.com

Жители временно оккупированных территорий вынуждены неделями обивать пороги больниц из-за дефицита специалистов. Так, на ВОТ не хватает более 3 тысяч врачей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что большинство больниц не работает. Половину переделали под военные госпитали, часть закрыли из-за дефицита медиков.

"Те больницы, которые еще работают, не оказывают качественных услуг людям. Местное население передает ЦНС информацию о том, что российские врачи, приезжающие на ТОТ в командировку, намеренно усложняют им жизнь. Люди вынуждены ждать приема врачей неделями. А если это узкоспециализированный" специалист, например онколог, больше месяца", — говорится в сообщении.

Однако, как отмечает Сопротивление, россияне на ТОТ имеют более качественные условия обслуживания, ведь им доступны лучшие лекарства в противоположность тому, что местные не могут приобрести даже лекарства первой необходимости в аптеках.

"ЦНС напоминает, единственный шанс вернуть нормальную жизнь в ваш населенный пункт — это деоккупация наших территорий. И вы можете ее приблизить. Сообщайте о передвижении врага, а также размещении стратегических объектов россиян через Спротив.бот", — отметили в Центре.

Напомним, что известно, сколько Россия разместила на временно оккупированных территориях Украины росгвардейцев. Половина из них — это регулярные формирования, распределенные в бригаду, 5 батальонно-тактических групп и 44 тактические группы.