Збиття літака А-50 — росіяни продовжують розвідувальну діяльність

Російський літак А-50. Фото: росЗМІ

Повітряні сили ЗС України 15 січня підтвердили знищення двох літаків ВС РФ над Азовським морем. Відтоді ворог не припиняє розвідувальну діяльність з допомогою дронів та тактичної авіації.

Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі Ми Україна.

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"Ворог не припиняє активності розвідувального плану, використовуючи для цього велику кількість безпілотних літальних апаратів та зльоти тактичної авіації, яка досить активна. Нещодавно тільки відгуділа тривога по всій Україні, пов'язана з активністю МіГів, які також збирають всю цю інформацію", — сказала вона.

Нагадаємо, що Повітряні сили України знищили військовий літак повітряно-космічних сил Росії А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області. Загалом у ворога на озброєнні було дев'ять таких літаків, наразі залишилося вісім.

Також ми писали, що на думку британської розвідки, втрата літака А-50, ймовірно, обмежить боєздатність авіації РФ.

Крім того, у матеріалі Новини.LIVE розповіли, чим був важливий для росіян цей літак, скільки він коштував і яка кількість А-50 ще залишається у складі Військово-космічних сил країни-агресора.