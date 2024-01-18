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Сбитие самолета А-50 — россияне продолжают разведывательную деятельность

18 января 2024 12:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сбитие самолета А-50 — россияне продолжают разведывательную деятельность
Российский самолет А-50. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Воздушные силы ВС Украины 15 января подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем. С этого времени враг не прекращает разведывательную деятельность с помощью дронов и тактической авиации.

Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Мы-Украина".

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"Враг не прекращает активности разведывательного плана, используя для этого большое количество беспилотных летательных аппаратов и взлеты тактической авиации, которая довольно активна. Недавно только отгудела тревога по всей Украине, связанная с активностью МиГов, которые также собирают всю эту информацию", — сказала она.

Напомним, что воздушные силы Украины уничтожили военный самолет воздушно-космических сил России А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области. Всего у врага на вооружении было девять таких самолетов, в настоящее время осталось восемь.

Также мы писали, что, по мнению британской разведки, потеря самолета А-50, вероятно, ограничит боеспособность авиации РФ.

Кроме того, в материале Новини.LIVE рассказали, чем был важен для россиян этот самолет, сколько он стоил и какое количество А-50 еще остается в составе Военно-космических сил страны-агрессора.

разведка
россияне
беспилотники
самолеты
истребитель
война в Украине

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