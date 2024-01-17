Британська розвідка оцінила, як знищення літака А-50 вплинуло на Росію

Російський літак-розвідник А-50. Фото: wikipedia.org

Три дні тому українські військові ліквідували російський літак-розвідник А-50. Така втрата, ймовірно, обмежить боєздатність авіації РФ.

Про це повідомили в міністерстві оборони Великої Британії.

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Літак-розвідник А-50 мав неабияке значення для російської авіації. Така втрата зумовить загарбників переглянути зони для використання для своїх бойових літаків.

"Цілком ймовірно, що Росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження зон дії своєї авіації. А-50 має вирішальне значення для російського повітряного спостереження за простором бойових дій", — йдеться у повідомленні.

У розвідці розповіли, що загалом ВПС Росії мають вісім таких літаків А-50. Ймовірно, вони зможуть покрити безпосередні оперативні наслідки, але збільшення навантаження на інші літаки у поєднанні з втратою екіпажу, дуже обмежить довгострокову стійкість місії авіації РФ.

Що передувало

Нагадаємо, 14 січня російський літак А-50 майже вибухнув і впав в Азовське море, а інший літак ІЛ-22М пошкоджений приземлився на аеродромі в РФ.

Незадовго головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.

Також ми писали, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував збиття російських літаків над Азовським морем. Таким чином, Україна помстилася за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому.