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Залужный провел разговор с генералом армии США — о чем говорили

15 января 2024 22:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Залужный провел разговор с генералом армии США — о чем говорили
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сегодня провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Они обсудили ситуацию на поле боя и стратегические вопросы.

Об этом Валерий Залужный сообщил в своем блоге в Telegram.

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По словам Залужного, они с Брауном говорили о ситуации на поле боя в целом и подробно на отдельных участках фронта. А также обменялись решениями о ходе боевых действий в текущем году.

"Поделился результатами анализа боевых действий в 2023 году и прогнозами на 2024-й. Вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов США обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный стратегический интерес", — пишет Залужный.

Залужный провел разговор с генералом армии США – о чем говорили
Источник: Telegram

Валерий Залужный — последние новости

Напомним, что ранее Валерий Залужный поговорил по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Итальянской Республики Джузеппе Драгоне. В ходе беседы они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обмена опытом.

В то же время он подтвердил сбитие над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 Дальней авиации ВКС РФ. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.

Также перед этим он провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенного контингента войск НАТО в Европе, командующим штатом ВС США в Европе Кристофером Каволи. Стороны обсудили противодействие массированным обстрелам противника.

США
ВСУ
Украина
Валерий Залужный

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