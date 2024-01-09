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Уцелевших домов нет — волонтер призывает местных выехать из Авдеевки

9 января 2024 13:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Уцелевших домов нет — волонтер призывает местных выехать из Авдеевки
Разрушены дома в Авдеевке. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Местных жителей, которые еще остаются в Авдеевке, призывают эвакуироваться. Город ежедневно находится под плотными обстрелами россиян, там даже не осталось ни одного уцелевшего дома.

Об этом сообщил волонтер Денис Христов.

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Волонтер рассказывает, что обстрелы в Авдеевке ни на миг не стихают. Там не осталось уцелевших домов. Он призывает местных эвакуироваться, потому что там очень опасно.

Также Денис Христоф ответил пророссийским комментаторам, которые "упрекают", что украинские военные стреляют по оккупированной Донбассе из города. Он подчеркнул, что оккупанты прикрываются гражданским населением, прячась в школах, больницах или детских садах.

 

"Хотя и Авдеевка сейчас полностью разрушена. Но она выстоит без русского мира ей будет гораздо лучше", — подытожил волонтер.

Напомним, недавно на Авдеевском направлении очередная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.

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