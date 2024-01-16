Втеча "до друга" — прикордонники затримали ухилянтів, які хотіли перепливти через Дністер

Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ

Бійці Могилів-Подільського прикордонного загону затримали групу ухилянтів, які буцімто хотіли втекти "до друга в прикордоння". Для цього вони хотіли перепливти Дністер на гумовому човні.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Як повідомляється, прикордонники зупинили авто з двома пасажирами поблизу кордону. Як запевняли чоловіки військових, вони прямують до друга в один із населених пунктів прикордоння, однак прикордонники під час огляду автомобіля в багажнику виявили гумовий човен.

Допис ДПСУ. Джерело: Telegram

Пізніше з'ясувалося, що за допомогою човна порушники хотіли переправитися через Дністер. "Підказки" стосовно подорожі вони знайшли в інтернеті, за що кожен з них заплатив сім тисяч доларів.

Нагадаємо, що раніше оперативники Львівського прикордонного загону спільно з поліцією викрили організовану злочинну групу, яка налагодила канал незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Підозрювані переправляли ухилянтів під виглядом водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів.

Водночас бійці Чернівецького прикордонного загону у співпраці з працівниками СБУ успішно завершили операцію на основі оперативних даних про незаконні дії на кордоні з Румунією. Вони затримали трьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон за 3,5 тисячі євро.