Бегство "к другу" — пограничники задержали уклонистов, которые хотели переплыть через Днестр

Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ

Бойцы Могилев-Подольского пограничного отряда задержали группу уклонистов, которые якобы хотели бежать "к другу в приграничье". Для этого они хотели переплыть Днестр на резиновой лодке.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как сообщается, пограничники остановили автомобиль с двумя пассажирами вблизи границы. Как заверяли мужчины военных, они направлялись к другу в один из населенных пунктов приграничья, однако пограничники при осмотре автомобиля в багажнике обнаружили резиновую лодку.

Пост ГПСУ. Источник: Telegram

Позже выяснилось, что с помощью лодки нарушители хотели переправиться через Днестр. "Подсказки" по поводу путешествия они нашли в интернете, за что каждый из них заплатил семь тысяч долларов.

Напомним, что ранее оперативники Львовского пограничного отряда совместно с полицией разоблачили организованную преступную группу, которая наладила канал незаконной переправки за границу военнообязанных мужчин. Подозреваемые переправляли уклонистов под видом водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.

В то же время бойцы Черновицкого пограничного отряда в сотрудничестве с работниками СБУ успешно завершили операцию на основе оперативных данных о незаконных действиях на границе с Румынией. Они задержали троих мужчин, пытавшихся пересечь границу за 3,5 тысячи евро.