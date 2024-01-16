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Бегство "к другу" — пограничники задержали уклонистов, которые хотели переплыть через Днестр

16 января 2024 19:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Бегство "к другу" — пограничники задержали уклонистов, которые хотели переплыть через Днестр
Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бойцы Могилев-Подольского пограничного отряда задержали группу уклонистов, которые якобы хотели бежать "к другу в приграничье". Для этого они хотели переплыть Днестр на резиновой лодке.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как сообщается, пограничники остановили автомобиль с двумя пассажирами вблизи границы. Как заверяли мужчины военных, они направлялись к другу в один из населенных пунктов приграничья, однако пограничники при осмотре автомобиля в багажнике обнаружили резиновую лодку.

Бегство "к другу" — пограничники задержали ухилянцев, которые хотели переплыть через Днестр
Пост ГПСУ. Источник: Telegram

Позже выяснилось, что с помощью лодки нарушители хотели переправиться через Днестр. "Подсказки" по поводу путешествия они нашли в интернете, за что каждый из них заплатил семь тысяч долларов.

Напомним, что ранее оперативники Львовского пограничного отряда совместно с полицией разоблачили организованную преступную группу, которая наладила канал незаконной переправки за границу военнообязанных мужчин. Подозреваемые переправляли уклонистов под видом водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.

В то же время бойцы Черновицкого пограничного отряда в сотрудничестве с работниками СБУ успешно завершили операцию на основе оперативных данных о незаконных действиях на границе с Румынией. Они задержали троих мужчин, пытавшихся пересечь границу за 3,5 тысячи евро.

Украина
пограничники
Днестр
уклонисты
ГПСУ

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