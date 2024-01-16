Як ухилянти намагалися виїхати з України — ТОП 3 найкумедніші випадки

Поліція, яка затримала чоловіка. Фото: УНІАН

В Україні продовжується дія воєнного стану через повномасштабне вторгнення, яке розпочала Росія 22 лютого 2022 року. На що тільки не готові піти деякі українські чоловіки, щоб не відправитися на фронт захищати рідну країну від російських загарбників.

Новини.LIVE зібрав ТОП-3 найкурйозніші випадки з ухилянтами на кордоні України.

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Прикордонники затримали трьох чоловіків і переправника дорогою до Молдови

Нещодавно на українському кордоні зловили трьох чоловіків, яких перевозив їхній переправник. Головний віз ухилянтів в автомобілі до кордону з Молдовою в обхід блокпостів, а тим потрібно було заплатити по три тисячі доларів з кожного за дорогу.

Втім, ця схема не спрацювала, адже українські прикордонники перехопили нахабних чоловіків. Їх притягнули до відповідальності, а головного організатора цієї схеми досі шукають.

Затримання ухилянтів українськими прикордонниками на кордоні. Фото: Telegram ДПСУ

Ухилянт намагався перетнути кордон на човні

Українець намагався виїхати з країни не автомобілем, як це часто роблять багато чоловіків, а човном. Таким екстремальним способом він хотів потрапити за кордон річкою Дністер, де на нього чекав товариш, але зробити це йому не вдалося. Справа в тому, що українські прикордонники одразу ж помітили його за допомогою тепловізора.

Обох порушників українські правоохоронці знайшли вже за декілька годин.

Спроба перетнути кордон на човні українцем. Фото: Telegram ДПСУ

Українці намагалися перетинати кордон купою

Нещодавно перед кордоном Румунії та Угорщини впіймати одразу 17 осіб, які хотіли незаконно виїхати з країни. Українські прикордонники затримали всіх цих людей і одразу ж вручили їм протоколи про адміністративне правопорушення.

На Закарпатті спочатку затримали 12 чоловіків, які намагалися шість разів уникнути зустрічі з працівниками пунктів пропуску, а потім впіймали ще п’ятьох осіб, які були поблизу кордону з Румунією.

Затримання ухилянтів, які хотіли перетнути кордон Угорщини і Молдови. Фото: Telegram ДПСУ

Нагадаємо, ми писали про те, що троє українських чоловіків хотіли потрапити до Словаччини, перестрибнувши паркан.

Раніше ми розповідали про те, що на Прикарпатті прикордонники розсекретили схему незаконного вивозу українців за кордон.

Також ми повідомляли про те, що насправді відбувається з українськими ухилянтами на фронті.