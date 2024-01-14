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Враг выпустил по Херсонской области 28 снарядов — в ОВА сообщили о пострадавших

14 января 2024 09:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Враг выпустил по Херсонской области 28 снарядов — в ОВА сообщили о пострадавших
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики выпустили по Херсонской области 28 снарядов. В результате ранения получили шесть человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Враг обстрелял Херсонщину

"В результате вражеских ударов по Херсонщине ранены 6 человек", — сообщил Прокудин.

В общей сложности враг выпустил по городу враг выпустил 28 снарядов.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Также пострадала припортовая инфраструктура.

Ранее мы сообщали, что россияне совершили очередной обстрел Херсона. Оккупанты ударили по городу из артиллерии, в результате чего погибли уже два человека.

Напомним, что СБУ задержала эксчиновщицу из Херсона, которая передала оккупантам кареты скорой помощи для депортации детей в Россию. Злоумышленнице грозит до 12 лет заключения.

война
Херсон
Украина
обстрелы
оккупанты
Александр Прокудин

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