Враг выпустил по Херсонской области 28 снарядов — в ОВА сообщили о пострадавших
Российские захватчики выпустили по Херсонской области 28 снарядов. В результате ранения получили шесть человек.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Враг обстрелял Херсонщину
"В результате вражеских ударов по Херсонщине ранены 6 человек", — сообщил Прокудин.
В общей сложности враг выпустил по городу враг выпустил 28 снарядов.
Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Также пострадала припортовая инфраструктура.
Ранее мы сообщали, что россияне совершили очередной обстрел Херсона. Оккупанты ударили по городу из артиллерии, в результате чего погибли уже два человека.
Напомним, что СБУ задержала эксчиновщицу из Херсона, которая передала оккупантам кареты скорой помощи для депортации детей в Россию. Злоумышленнице грозит до 12 лет заключения.
Читайте Новини.LIVE!