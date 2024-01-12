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Виснажують ворога та завдають влучних ударів — скільки разів ЗСУ атакували окупантів

12 січня 2024 08:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Виснажують ворога та завдають влучних ударів — скільки разів ЗСУ атакували окупантів
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Thomas Peter
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж попередньої доби авіація Сил оборони завдали ударів по двох районах зосередження особового складу окупантів. Крім отого, росіян атакували підрозділи ракетних військ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ

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У Генштабі розповіли, що наші військові завдають шалених втрат окупаційним військам в живій силі та техніці. Крім того, Сили оборони виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту. 

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника", — йдеться у повідомленні. 

Втрати окупантів станом на 12 січня

Протягом минулої доби українські військові знищили близько 840 російських окупантів. Також армія РФ втратила 16 бронемашин, 11 артилерійських систем, десять танків та іншу військову техніку. 

Станом на сьогодні Сили оборони ліквідували вже майже 370 тисяч загарбників. Загальні втрати окупантів за час повномасштабної війни:

  • особового складу — близько 368 460 (+840) осіб,
  • танків —  6 060 (+10) одиниць,
  • бойових броньованих машин — 11 254 (+16) одиниці,
  • артилерійських систем — 8 710 (+11) одиниць,
  • РСЗВ — 957 (+0) одиниць,
  • засобів ППО — 642 (+1) одиниці,
  • літаків — 329 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 836 (+1) одиниць,
  • крилатих ракет —  1 806 (+0) одиниць,
  • кораблів /катерів — 23 (+0) одиниці,
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн —  11 612 (+16) одиниць,
  • спеціальної техніки —  1 339 (+2) одиниць. 
втрати окупантів 12 січня
Втрати ворога станом на 12 січня 2024 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав, як ЗСУ знищили десятки одиниць техніки та місця скупчення окупантів. 

ЗСУ
обстріли
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні

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