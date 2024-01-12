Истощают врага и наносят меткие удары — сколько раз ВСУ атаковали оккупантов
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава оккупантов. Кроме того, россиян атаковали подразделения ракетных войск.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
В Генштабе рассказали, что наши военные наносят безумные потери оккупационным войскам в живой силе и технике. Кроме того, Силы обороны истощают россиян вдоль всей линии фронта.
"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава противника. А подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и состав боеприпасов противника", — говорится в сообщении.
Потери оккупантов по состоянию на 12 января
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 840 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 16 бронемашин, 11 артиллерийских систем, десять танков и другую военную технику.
По состоянию на сегодня Силы обороны ликвидировали уже почти 370 тысяч захватчиков. Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны:
- личного состава — около 368 460 (+840) человек,
- танков — 6 060 (+10) единиц,
- боевых бронированных машин — 11 254 (+16) единицы,
- артиллерийских систем — 8 710 (+11) единиц,
- РСЗО — 957 (+0) единиц,
- средств ПВО — 642 (+1) единицы,
- самолетов — 329 (+0) единиц,
- вертолетов — 324 (+0) единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 836 (+1) единиц,
- крылатых ракет — 1 806 (+0) единиц,
- кораблей /катеров — 23 (+0) единицы,
- подлодок — 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11 612 (+16) единиц,
- специальной техники — 1 339 (+2) единиц.
Напомним, недавно Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожили десятки единиц техники и места скопления оккупантов.
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