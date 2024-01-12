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Истощают врага и наносят меткие удары — сколько раз ВСУ атаковали оккупантов

12 января 2024 08:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Истощают врага и наносят меткие удары — сколько раз ВСУ атаковали оккупантов
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Thomas Peter
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава оккупантов. Кроме того, россиян атаковали подразделения ракетных войск.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что наши военные наносят безумные потери оккупационным войскам в живой силе и технике. Кроме того, Силы обороны истощают россиян вдоль всей линии фронта.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава противника. А подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и состав боеприпасов противника", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов по состоянию на 12 января

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 840 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 16 бронемашин, 11 артиллерийских систем, десять танков и другую военную технику.

По состоянию на сегодня Силы обороны ликвидировали уже почти 370 тысяч захватчиков. Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны:

  • личного состава — около 368 460 (+840) человек,
  • танков — 6 060 (+10) единиц,
  • боевых бронированных машин — 11 254 (+16) единицы,
  • артиллерийских систем — 8 710 (+11) единиц,
  • РСЗО — 957 (+0) единиц,
  • средств ПВО — 642 (+1) единицы,
  • самолетов — 329 (+0) единиц,
  • вертолетов — 324 (+0) единицы,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 836 (+1) единиц,
  • крылатых ракет — 1 806 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров — 23 (+0) единицы,
  • подлодок — 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11 612 (+16) единиц,
  • специальной техники — 1 339 (+2) единиц.
потери окупантов 12 января
Потери оккупантов по состоянию на 12 января 2024 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожили десятки единиц техники и места скопления оккупантов.

ВСУ
обстрелы
оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине

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