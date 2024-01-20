Як росіяни покинули своє консульство у Болгарії - винесли меблі та сантехніку

Отвори від дверей. Фото: DNEVNIK.BG

У будівлі колишнього генерального консульства РФ в болгарському місті Русе, звідки російські "дипломати" виїхали у червні 2022 року, провели інспекцію. Вона показала, що споруда зазнала значної шкоди.

Про це болгарському суспільному радіо "БНР" розповів автор проєкту будівлі, архітектор Венцислав Ільєв.

Читайте також:

Що росіяни зробили зі свою колишньою будівлею генконсульства у Болгарії

За словами Ільєва, там вибиті дверні рами, вкрадені крани, раковини та кухонне обладнання.

Будівля перебуває у приватній власності муніципалітету. З 1985 року орендна плата за неї надходила до міського бюджету.

"Учора я вирішив піти й подивитися, що відбувається. Я був здивований, побачивши, що дверних коробок немає, і подумав, що муніципалітет їх зняв. На другому поверсі, де розташовані квартири, все було знято. Де-не-де не вистачало кранів на раковинах", — сказав Ільєв.

Він вдався до деталей та розповів, що росіяни не залишили після себе нічого вцілілого.

Росіяни викрали крани. Фото: Фото: DNEVNIK.BG

"Щоб було зрозуміліше, підсумую — залишаючи Русе, дипломати виривали двері кімнат з ящиками, батареї раковин, ліжка, меблі, кухонне обладнання — все те, що мало кому спало на думку забрати на батьківщину", — сказав архітектор.

У свою чергу, депутат міськради Русе Деян Герасимов закликав створити комісію для вивчення "всіх договорів, які були укладені на оренду цього майна".

"Я б порадив Російській Федерації взяти пам'ятник Радянській Армії, що стоїть по сусідству, і забрати його також додому", — сказав він.

У посольстві РФ у Болгарії прокоментували ці заяви. Там видали, що виїхали в липні 2022 року без "будь-яких зауважень".

"Ми не знаємо, що сталося в будівлі за останні півтора року, це було поза нашим контролем. За стан будівлі відповідають відповідні болгарські служби, і питання з цього приводу слід адресувати їм", — сказали представники РФ.

Росіяни викрали крани. Фото: Фото: DNEVNIK.BG

Нагадаємо, військово-промисловий комплекс Болгарії активно працює на оборонну допомогу для України. У планах запуск додаткових виробничих потужностей для виробництва боєприпасів стандартів НАТО (155 та 105 міліметрів).