Як росіяни покинули своє консульство у Болгарії - винесли меблі та сантехніку

Винесли меблі та сантехніку — як "дипломати" РФ залишили генконсульство в Болгарії
У будівлі колишнього генерального консульства РФ в болгарському місті Русе, звідки російські "дипломати" виїхали у червні 2022 року, провели інспекцію. Вона показала, що споруда зазнала значної шкоди.
Про це болгарському суспільному радіо "БНР" розповів автор проєкту будівлі, архітектор Венцислав Ільєв.
Що росіяни зробили зі свою колишньою будівлею генконсульства у Болгарії
За словами Ільєва, там вибиті дверні рами, вкрадені крани, раковини та кухонне обладнання.
Будівля перебуває у приватній власності муніципалітету. З 1985 року орендна плата за неї надходила до міського бюджету.
"Учора я вирішив піти й подивитися, що відбувається. Я був здивований, побачивши, що дверних коробок немає, і подумав, що муніципалітет їх зняв. На другому поверсі, де розташовані квартири, все було знято. Де-не-де не вистачало кранів на раковинах", — сказав Ільєв.
Він вдався до деталей та розповів, що росіяни не залишили після себе нічого вцілілого.
"Щоб було зрозуміліше, підсумую — залишаючи Русе, дипломати виривали двері кімнат з ящиками, батареї раковин, ліжка, меблі, кухонне обладнання — все те, що мало кому спало на думку забрати на батьківщину", — сказав архітектор.
У свою чергу, депутат міськради Русе Деян Герасимов закликав створити комісію для вивчення "всіх договорів, які були укладені на оренду цього майна".
"Я б порадив Російській Федерації взяти пам'ятник Радянській Армії, що стоїть по сусідству, і забрати його також додому", — сказав він.
У посольстві РФ у Болгарії прокоментували ці заяви. Там видали, що виїхали в липні 2022 року без "будь-яких зауважень".
"Ми не знаємо, що сталося в будівлі за останні півтора року, це було поза нашим контролем. За стан будівлі відповідають відповідні болгарські служби, і питання з цього приводу слід адресувати їм", — сказали представники РФ.
Нагадаємо, військово-промисловий комплекс Болгарії активно працює на оборонну допомогу для України. У планах запуск додаткових виробничих потужностей для виробництва боєприпасів стандартів НАТО (155 та 105 міліметрів).
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