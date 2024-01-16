Військова допомога Україні - У Міноборони Болгарії заявили, що ВПК працює на оборонну допомогу для України

Тодор Тагарев. Фото: glavcom

Військово-промисловий комплекс Болгарії активно працює на оборонну допомогу для України. У планах запуск додаткових виробничих потужностей для виробництва боєприпасів стандартів НАТО (155 та 105 міліметрів).

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв в інтерв'ю "Голосу Америки".

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За словами Тагарєва, до військової допомоги українській стороні від Софії входять, зокрема, старі системи ще часів СРСР та боєприпаси. Він підкреслив, що попри вік вони в хорошому робочому стані.

"Але найважливішим є виробництво боєприпасів, стрілецької та легкої зброї в Болгарії. Це сфера виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася ще в радянські часи, і ця спеціалізація зберігається", — сказав глава Міноборони Болгарії.

Тагарєв додав, що оборонна промисловість країни працює "практично в режимі 24/7", і основна частина виробництва "йде в Україну, безпосередньо чи через третіх осіб".

Окрім того, кілька болгарських компаній подали заявки на інвестиції за спеціальною програмою Єврокомісії ASAP, за якою Євросоюз виділяє загалом 500 мільйонів євро на підтримку інвестиційних проєктів на суму до 1,4 мільярда євро для стимулювання нарощування виробництва боєприпасів і ракет в ЄС.

"Ці нові інвестиції вже спрямовані майже виключно на виробництво боєприпасів 155 мм, які є пріоритетними, але також на інші типи, які мають попит", — заявив посадовець.

Болгарія надала Україні понад 800 бронетранспортерів та проводить кілька навчальних програм.

"Болгарія також оголосила про наше бажання приєднатися до коаліції F-16, забезпечивши мовну підготовку для пілотів, інженерно-технічного персоналу та диспетчерів повітряного руху, навчання для інженерно-технічного персоналу, базову підготовку для персоналу з технічного обслуговування, навчання для F-16, але за винятком навчання на певній платформі, якої в нас немає і на яку очікує Україна", — додав він.

Глава Міноборони заявив, що вірить у перемогу України у війні з РФ, але за умови постійної військової, політичної та фінансової підтримки з боку союзників та країн-партнерів. Він вважає, що надання українській стороні бойових літаків може зіграти значну роль у зменшенні переваги загарбників у небі для захисту наземних сил у майбутньому наступі ЗСУ.

Нагадаємо, Україна продовжує отримувати допомогу від США щодо попередніх закупівель. Постачання продовжуються і зниження немає. Щоправда, пріоритетом є узгодження Конгресом пакету в 61 мільярд доларів, адже у Пентагона закінчуються гроші.

Також ми писали, що Конгрес США та Білий дім думають про те, щоб збільшити фінансову допомогу для України. Якщо таку ініціативу підтримають, то Америка може виділити до 65,5 млрд доларів.