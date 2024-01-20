Как россияне покинули свое консульство в Болгарии – вынесли мебель и сантехнику

Проемы от двери. Фото: DNEVNIK.BG

В здании бывшего генерального консульства РФ в болгарском городе Русе, откуда российские "дипломаты" уехали в июне 2022 года, провели инспекцию. Она показала, что сооружение нанесло значительный ущерб.

Об этом болгарскому общественному радио "БНР" рассказал автор проекта здания, архитектор Венцислав Ильев.

Читайте также:

Что россияне сделали со своим бывшим зданием генконсульства в Болгарии

По словам Ильева, там выбиты дверные рамы, угнаны краны, раковины и кухонное оборудование.

Здание находится в частной собственности муниципалитета. С 1985 года арендная плата за нее поступала в городской бюджет.

"Вчера я решил пойти и посмотреть, что происходит. Я был удивлен, увидев, что дверных коробок нет, и подумал, что муниципалитет их снял. На втором этаже, где расположены квартиры, все было снято. Кое-где не хватало кранов на раковинах", — сказал Ильев.

Он прибег к деталям и рассказал, что россияне не оставили после себя ничего уцелевшего.

Россияне похитили краны. Фото: Фото: DNEVNIK.BG

"Чтобы было понятнее, подытожу — покидая Русе, дипломаты вырывали двери комнат с ящиками, батареи раковин, кровати, мебель, кухонное оборудование — все то, что мало кому пришло в голову забрать на родину", — сказал архитектор.

В свою очередь, депутат горсовета Русе Деян Герасимов призвал создать комиссию для изучения "всех договоров, заключенных на аренду этого имущества".

"Я бы посоветовал Российской Федерации взять стоящий по соседству памятник Советской Армии и забрать его также домой", — сказал он.

В посольстве РФ в Болгарии прокомментировали эти заявления. Там выдали, что уехали в июле 2022 года без "любых замечаний".

"Мы не знаем, что произошло в здании за последние полтора года, это было вне нашего контроля. За состояние здания отвечают соответствующие болгарские службы, и вопросы по этому поводу следует адресовать им", — сказали представители РФ.

Россияне похитили краны. Фото: Фото: DNEVNIK.BG

Напомним, военно-промышленный комплекс Болгарии активно работает на оборонную помощь для Украины. В планах запуск дополнительных производственных мощностей по производству боеприпасов стандартов НАТО (155 и 105 миллиметров).