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Військовий порадив іншим побратимам в окопах подружитися з щурами — навіщо це потрібно

24 січня 2024 23:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Військовий порадив іншим побратимам в окопах подружитися з щурами — навіщо це потрібно
Навала мишей на фронті. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники на фронті вже не один місяць страждають від великої кількості мишей. Проте нещодавно в окремих місцях позбавитися цієї біди військовим почали допомагати щури.

Про це розповів військовий 128 окремої гірсько-штурмової бригади "Фенікс" для Радіо Свобода.

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@radiosvoboda.org

Як щур Борис допомагає військовим боротися з мишами на передовій #радіосвобода #новини #новиниукраїни

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Як позбутися мишей на фронті

"Порада всім військовим — заводьте щурів. Була біда з мишами, з'їдали все: від зарядок до рацій", — сказав боєць.

Він розповів, що зараз в бліндажах українських захисників боротися з мишами допомагають щури, військові їх не чіпають.

"Так, воно велике, волохате, страшне таке, як коти. Вони ось тут живуть, ми вже одного назвали Борисом. Він тут чай п'є завжди. Він — відома особистість, жирний такий, ледь залазить", — поділився "Фенікс".

За його словами, в його бліндажу проживає група з п'яти щурів.

"Я в шоку був, я ніколи не міг повірити. Отрута, липучки — то все до ср*ки. Заводьте щурів — це вбивча сила", — додав військовий.

Нагадаємо, що лінію фронту в Україні заполонили щури і миші. Ці тварини поширюють хвороби, що викликають у солдатів блювоту і кровотечу з очей. Таким чином, щури та миші підривають боєздатність військових. Подібна ситуація відбувалася також в роки Першої світової війни.

Також ми писали, що в Україні триває не лише мобілізація військовозобов'язаних чоловіків, а й навіть котів. Так, пухнасті улюбленці допомагають бійцям боротися з мишами, пацюками, зміями та іншою пошестю на передовій.

військові
війна в Україні
миші
фронт

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