Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Военный посоветовал другим собратьям в окопах подружиться с крысами – зачем это нужно arrow

Военный посоветовал другим собратьям в окопах подружиться с крысами – зачем это нужно

24 января 2024 23:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Военный посоветовал другим собратьям в окопах подружиться с крысами – зачем это нужно
Нашествие мышей на фронте. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники на фронте уже не один месяц страдают от большого количества мышей. Однако недавно в отдельных местах избавиться от этой беды военным начали помогать крысы.

Об этом рассказал военный 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "Феникс" для Радио Свобода.

Читайте также:
@radiosvoboda.org

Как крыса Борис помогает военным бороться с мышами на передовой #радиосвобода #новости #новостиукраины

♬ Cute background music for kids(951274) - dama

Как избавиться от мышей на фронте

"Совет всем военным — заводите крыс. Была беда с мышами, съедали все: от зарядок до раций", — сказал боец.

Он рассказал, что сейчас в блиндажах украинских защитников бороться с мышами помогают крысы, военные их не трогают.

"Да, оно большое, мохнатое, страшное такое как коты. Они вот здесь живут, мы уже одного назвали Борисом. Он здесь чай пьет всегда. Он — известная личность, жирный такой, едва залезает", — поделился "Феникс".

По его словам, в его блиндаже проживает группа из пяти крыс.

"Я в шоке был, я никогда не мог поверить. Яд, липучки — это все до жо*ы. Заводите крыс — это убийственная сила", — добавил военный.

Напомним, что линию фронта в Украине заполонили крысы и мыши. Эти животные распространяют болезни, вызывающие у солдат рвоту и кровотечение из глаз. Таким образом, крысы и мыши подрывают боеспособность военных. Схожая ситуация происходила также в годы Первой мировой войны.

Также мы писали, что в Украине идет не только мобилизация военнообязанных мужчин, но даже кошек. Так, пушистые любимцы помогают бойцам бороться с мышами, крысами, змеями и прочим нашествием на передовой.

военные
война в Украине
мыши
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме