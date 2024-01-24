Военный посоветовал другим собратьям в окопах подружиться с крысами – зачем это нужно

Нашествие мышей на фронте. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники на фронте уже не один месяц страдают от большого количества мышей. Однако недавно в отдельных местах избавиться от этой беды военным начали помогать крысы.

Об этом рассказал военный 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "Феникс" для Радио Свобода.

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"Совет всем военным — заводите крыс. Была беда с мышами, съедали все: от зарядок до раций", — сказал боец.

Он рассказал, что сейчас в блиндажах украинских защитников бороться с мышами помогают крысы, военные их не трогают.

"Да, оно большое, мохнатое, страшное такое как коты. Они вот здесь живут, мы уже одного назвали Борисом. Он здесь чай пьет всегда. Он — известная личность, жирный такой, едва залезает", — поделился "Феникс".

По его словам, в его блиндаже проживает группа из пяти крыс.

"Я в шоке был, я никогда не мог поверить. Яд, липучки — это все до жо*ы. Заводите крыс — это убийственная сила", — добавил военный.

Напомним, что линию фронта в Украине заполонили крысы и мыши. Эти животные распространяют болезни, вызывающие у солдат рвоту и кровотечение из глаз. Таким образом, крысы и мыши подрывают боеспособность военных. Схожая ситуация происходила также в годы Первой мировой войны.

Также мы писали, что в Украине идет не только мобилизация военнообязанных мужчин, но даже кошек. Так, пушистые любимцы помогают бойцам бороться с мышами, крысами, змеями и прочим нашествием на передовой.