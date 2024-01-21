Відлуння Першої світової війни — як щури та миші "захопили" окопи ЗСУ

Український військовий в окопі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Лінії фронту в Україні заполонили щури і миші. Ці тварини поширюють хвороби, що викликають у солдатів блювоту і кровотечу з очей. Таким чином, щури та миші підривають боєздатність військових. Подібна ситуація відбувалася також в роки Першої світової війни.

Про це повідомляє CNN.

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Українська військовослужбовиця з позивним "Кіра" пригадала, як минулої осені її батальйон зазнав "мишачої епідемії" під час бойових дій на півдні Запорізької області.

"Уявіть, що ви лягаєте спати, і ніч починається з того, що миша заповзає вам у штани або светр, або гризе кінчики пальців, або кусає вас за руку. Ви спите дві або три години, залежно від того, наскільки вам пощастить", — розповіла "Кіра".

За її словами, в одній землянці жили сотні мишей.

CNN пише, що частково це пов'язано зі зміною пір року та шлюбним циклом мишей, але також є показником того, наскільки війна стала статичною після того, як контрнаступ України був значною мірою відбитий добре укріпленими російськими укріпрайонами.

На тлі ще однієї зими миші шукають їжу і тепло вздовж майже 1000-кілометрової лінії фронту, поширюючи хвороби.

"Кіра" каже, що перепробувала все, аби позбутися мишей. Військова розсипала отруту, розпилювала аміак та навіть молилася.

"У нас була кішка Буся, і спочатку вона теж допомагала і їла мишей. Але згодом їх стало так багато, що вона відмовилася. Кішка може зловити одну-дві миші, але якщо їх 70, то це нереально", — розповіла вона.

Миші та щури нишпорять під ліжками, в рюкзаках, електрогенераторах, кишенях пальт і наволочках

У грудні минулого року українська військова розвідка повідомила про спалах "мишачої лихоманки" в багатьох російських частинах навколо Куп'янська Харківської області. У повідомленні йшлося, що хвороба передається від мишей до людини.

За словами українських військових, жахливі симптоми хвороби включають лихоманку, висип, низький кров'яний тиск, крововиливи в очі, блювоту, сильний біль у спині та проблеми з сечовипусканням.

За даними ГУР МО України, "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських солдатів. У розвідці не повідомляли, чи постраждали від неї українські військовослужбовці.

Звіт нагадував повідомлення часів Першої світової війни, коли відходи та тіла людей сприяли швидкому розмноженню "окопних щурів". Тварини ведуть нічний спосіб життя і часто дуже активні, коли солдати намагаються відпочити, спричиняючи величезний стрес.

Роберт Грейвс, англійський поет, який брав участь у Першій світовій війні, згадував у своїх мемуарах, як щури "виходили з каналу, харчувалися численними трупами і надзвичайно розмножувалися". Коли прибув новий офіцер, у свою першу ніч він "почув метушню, посвітив ліхтариком на ліжко і виявив на своїй ковдрі двох щурів, що билися".

У Першу світову війну популяція щурів різко зросла, коли конфлікт зайшов у глухий кут. CNN зазначає, що є побоювання, що війна Росії в Україні зробила те ж саме. Про це наприкінці 2023 року в інтерв'ю The Economist заявив глава Збройних сил України генерал Валерій Залужний:

"Так само, як і в Першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут".

Ігор Загороднюк, науковий співробітник Національного музею національної історії України, розповів, що нашестя мишей частково пояснюється тим, що пік розмноження гризунів припадає на осінь, а також через наслідки самої війни.

"Озимі культури, посіяні восени 2021 року, в багатьох місцях не були зібрані в 2022 році і дали щедрий самосів. Миші, які розмножилися на ньому, пережили дуже теплу зиму і продовжили збирати новий урожай", — сказав він.

Війна також розсіяла природних хижаків, що дозволило мишам вільніше розмножуватися.

Гризуни псують військове та електричне обладнання на фронті.

"Миші гризли все: радіоприймачі, ретранслятори, дроти. Миші забиралися в машини і танки і перегризали електропроводку. Тільки в нашій землянці втрати від мишей становлять один мільйон гривень", — розповіла "Кіра".

Нагадаємо, в Україні триває не лише мобілізація військовозобов'язаних чоловіків, а й навіть котів. Так, пухнасті улюбленці допомагають бійцям боротися з мишами, пацюками, зміями та іншою пошестю на передовій.