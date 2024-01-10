Оккупанты снова применили баллистические ракеты из КНДР против Украины, — Кирби

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Российские оккупанты снова применили несколько баллистических ракет из Северной Кореи против Украины. Это произошло в субботу, 6 января.

Об этом рассказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Использование Россией северокорейских ракет

По словам Кирби, Россия была вынуждена искать военную технику у стран-единомышленников, одним из таких государств является Северная Корея. Недавно КНДР предоставила Москве баллистические ракеты.

"Россия с тех пор развернула эти ракеты против Украины... 6 января российские силы снова запустили несколько северокорейских баллистических ракет по Украине, мы все еще оцениваем последствия этих ударов", — сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Кирби заявил, что иностранные министры 47 стран мира, госсекретарь США и верховный представитель ЕС обнародовали совместное заявление, в котором осудили экспорт КНДР и закупку РФ северокорейских баллистических ракет, а также использование их против Украины.

Напомним, российские оккупанты уже запускали по Украине баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей. Это произошло в конце декабря и начале января.

Также мы писали, что из-за поставок баллистических ракет Северной Кореи в Россию, члены Совбеза ООН созывают заседание. Обсуждения пройдут 10 января.

Добавим, министр обороны Великобритании Грант Шеппс отреагировал на информацию о том, что Северная Корея поставляет России баллистические ракеты. Оккупанты используют их против Украины.