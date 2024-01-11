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Военные рассказали, как мирным украинцам уберечь себя от баллистических ракет

11 января 2024 12:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военные рассказали, как мирным украинцам уберечь себя от баллистических ракет
Офицер управления 12-й бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия изменила свою стратегию обстрелов, переориентировавшись на использование баллистических ракет, которые труднее перехватывать. В связи с этим, население должно пересмотреть своё отношение к сигналам воздушной тревоги, а местные власти в городах должны увеличивать количество мобильных убежищ.

Об этом сообщили лейтенант ВСУ, заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко и офицер 12-й бригады "Азов" Нацгвардии Украины Дмитрий "Дипломат" в проекте "Про войну".

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Как украинцам уберечься от баллистических ракет

Коваленко указал, что переход врага от использования крылатых ракет к баллистическим наблюдается уже давно. Он отметил, что хотя Украина укрепила свою систему противоракетной обороны, общество до сих пор слишком уверено в своей способности сбивать ракеты типа "Шахед" и крылатые ракеты, что ведёт к опасному самоуспокоенству во время воздушной тревоги.

В свою очередь Дипломат призвал население к более решительным действиям по самозащите и побудил городские власти открывать новые укрытия, особенно в прифронтовых городах.

Коваленко также выразил мнение, что цель противника состоит в подавлении украинских систем ПВО для последующего насыщения районов Украины ракетами и диктовки своих условий. Он предложил Киеву и другим городам следовать примеру Харькова и Херсона, устанавливая мобильные укрытия в людных местах.

В заключение, Коваленко призвал граждан не полагаться исключительно на "железный щит" страны, а проявлять личную ответственность, знать, где и как действовать в случае воздушной тревоги, как в офисе, так и на улице, и ожидать адекватных действий от городских властей для обеспечения безопасности граждан.

Напомним, российские оккупанты уже запускали по Украине баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей. Это произошло в конце декабря и начале января.

Также мы писали, что из-за поставок баллистических ракет Северной Кореи в Россию, члены Совбеза ООН созывают заседание. Обсуждения пройдут 10 января.

российские войска
украинцы
обстрелы
военные
ракеты

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