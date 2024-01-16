Вибори в США — Трамп переміг на кокусах в Айові

Дональд Трамп. Фото: reuters

Експрезидент США та кандидат у президенти на виборах 2024 Дональд Трамп, за попередніми підрахунками, переміг на внутрішньопартійних виборах Республіканської партії в Айові.

Про це повідомляє CNN.

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Кокуси — це збір громадськості, які відбуваються у церквах, школах, театрах чи звичайних будинках. На них потрібно з'явитися особисто та прийти у певний час. Зокрема, в Айові о 7-ій вечора.

Коли приходять виборці, представники кожного кандидата оголошують про підтримку свого кандидата і після цього відбувається голосування.

Трамп вже має 17 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, на якій оберуть єдиного кандидата від партії.

Вибори 2024 у США

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. У них беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив свою думку щодо майбутніх виборів президента США та очікувань стосовно результатів цього голосування. Глава дипвідомства наголосив, що допомога Україні відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів Америки.

Також ми писали, що на виборах президента Тайваню переміг кандидат від Демократичної Прогресивної Партії Лай Цинде. Він вважається проамериканським та менш зручним варіантом для Північної Кореї.