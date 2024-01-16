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Выборы в США — Трамп победил на кокусах в Айове

16 января 2024 06:02
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Выборы в США - Трамп победил на кокусах в Айове
Дональд Трамп. Фото: reuters
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Экс-президент США и кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп, по предварительным подсчетам, победил на внутрипартийных выборах Республиканской партии в Айове.

Об этом сообщает CNN.

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Кокусы – это сбор общественности, которые проходят в церквях, школах, театрах или обычных домах. На них нужно явиться лично и прийти в определенное время. В частности, в Айове в 7 вечера.

Когда приходят избиратели, представители каждого кандидата объявляют о поддержке своего кандидата и после этого проходит голосование.

Трамп уже имеет 17 делегатов от штата Айова на Республиканской конференции, на которой изберут единого кандидата от партии.

Выборы 2024 в США

Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. В них принимают участие две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил свое мнение по поводу предстоящих выборов президента США и ожиданий относительно результатов этого голосования. Глава дипведомства подчеркнул, что помощь Украине отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов Америки.

Также мы писали, что на выборах президента Тайваня победил кандидат от Демократической Прогрессивной Партии Лай Цинде. Он считается проамериканским и менее удобным вариантом для Северной Кореи.

США
выборы
Дональд Трамп

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