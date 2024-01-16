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Кулеба розповів про очікування від виборів президента США

16 січня 2024 03:37
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Вибори у США - Кулеба поділився очікуваннями від виборів президента США
Дмитро Кулеба. Фото: AP
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив свою думку щодо майбутніх виборів президента США та очікувань стосовно результатів цього голосування. Глава дипвідомства наголосив, що допомога Україні відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів Америки.

Про це Кулеба сказав в інтервʼю виданню Układ Sił.

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Що сказав Кулеба

"Наша держава переможе у війні проти Росії незалежно від того, кандидат від якої партії стане новим президентом США", — заявив він.

Також, відповідаючи на питання щодо того, якою буде підтримка України з боку Штатів після виборів, дипломат зазначив, що, зрештою, справа в тому, що на кону в Україні стоїть набагато більше, ніж сама лише наша країна.

"Історично демократи в США були менш охочі воювати з Росією, але нам пощастило, що є президент Байден, який є демократом і розуміє Україну. Він розуміє, що поставлено на карту, і робить дуже, дуже багато, щоб нам допомогти. Не лише для нас, а й для світу, який представляють Сполучені Штати. З іншого боку, історично склалося так, що республіканці завжди були більш готові боротися з Росією, і тенденція бути більш рішучою та наполегливою у зовнішній політиці все ще дуже присутня в Республіканській партії. Але у нас є потенційний кандидат-республіканець, пан Трамп, який має різні погляди на відносини з Україною та Росією", — додав Кулеба.

Крім того, він вважає, що партійна приналежність нового лідера США не стане на заваді перемозі України, якого б президента не обрали американці.

Нагадаємо, спікер Національної ради Словаччини Пітер Пеллегріні оголосив дату проведення президентських виборів у країні. Перший тур відбудеться 23 березня, а можливий другий — 6 квітня.

Також ми писали, що на виборах президента Тайваню переміг кандидат від Демократичної Прогресивної Партії Лай Цинде. Він вважається проамериканським та менш зручним варіантом для Північної Кореї.

Дмитро Кулеба
США
вибори
військова допомога
війна в Україні

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