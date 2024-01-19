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Важливі правила поведінки в окупації та тилу ворога від Центру національного спротиву

19 січня 2024 00:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Важливі правила поведінки в окупації та тилу ворога від Центру національного спротиву
Бійці Збройних сил України на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Існує низка корисних правил, які допоможуть не лише військовому чи партизану, а й звичайному місцевому, який опинився в складній ситуації в тилу супротивника. Серед них — не вступати в бій, продиратися непрохідними хащами, бути терплячим, слідкувати чи нема "хвоста та проводити попередню розвідку.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Не вступай у нерівний бій

Зазначається, що в будь-якій ситуації слід бути обережним та навіть підступним. Силу слід застосовувати лише в разі своєї переваги над супротивником, а в цілому варто уникати бою, який є загрозою "твоїй формації".

"Ніколи не виступай проти значних сил ворога і не приймай відкритого бою. Засідка й несподіваний швидкоплинний наліт — це головні твої види боротьби. Конспірація є важливою складовою твоєї безпеки", — йдеться в повідомленні.

Терпіння — чеснота

Важливо бути терплячим та не дозволяти часу тиснути на себе. Щоб завдати удару зненацька, слід дочекатися підхожого моменту, а тоді варто одразу ж зникнути.

"Не дій імпульсивно, а лише холоднокровно та зважено. Ніколи не недооцінюй ворога. Ти зобов’язаний діяти з повним знанням своїх обмежених можливостей. Бездумна хоробрість нічого не варта: вона приносить плоди лише у поєднанні з розумом. Завжди визначай рівень небезпечності ситуації", — зазначають в Центрі.

Слід ґрунтовно прораховувати всі свої можливості. Навіть якщо не можна уникнути зіткнення з військами, надісланими навздогін, не слід вступати з ними у бій.

"Обмежся стримувальним стилем ведення бою і відразу ж, як тільки зможеш, відривайся від ворога. Ти зможеш це зробити принаймні тоді, коли пересуватимешся під покровом ночі", — радять фахівці.

Що робити, коли побачив "хвіст"

Якщо помітили за собою "хвіст", важливо не здаватися й прямувати важкодоступними для ворога місцями. Спершу він буде уважним, але з часом "втратить пильність і збайдужіє", тоді минатиме непрохідні частини місцевості.

"Лінійні формування розійдуться, створивши прогалини між собою, тому що людям властиво вибирати (особливо вночі) зручніший шлях або сприятливіші ділянки місцевості. Ось і надійшов для тебе зручний момент для того, щоби "розчинитися". Але вдало вийшовши з кільця, ти мусиш без жодних зупинок відійти подалі від місця бою, безперервний марш не на життя, а на смерть", — йдеться в матеріалі.

Попередня розвідка буде перевагою

Завершивши операцію, обов’язково слід змінити місцевість. Перед приходом на незнайому територію потрібно зв'язатися з надійними місцевими. Та спершу слід відправити 1-2 своїх підлеглих в розвідку. Це допоможе швидше орієнтуватися в нових умовах та скоротити період адаптації.

Якщо супротивник переважає — слід поділитися на менші групи та "розчинитися на місцевості", щоб пізніше знову всім зібратися.

"Це лише кілька з основних правил поведінки. Продовження слідуватиме в наступних публікаціях", — додали в Центрі.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях східної України росіяни планують посилити контррозвідувальний режим з метою перевірки населення. Головною ціллю ворога є виявлення діяльності представників українського руху опору, тобто партизанів.

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