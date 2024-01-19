Важные правила поведения в оккупации и тылу врага от Центра национального сопротивления

Бойцы Вооруженных сил Украины на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Существует ряд полезных правил, которые помогут не только военному или партизану, но и обычному местному, оказавшемуся в сложной ситуации в тылу противника. Среди них — не вступать в бой, продираться непроходимыми зарослями, быть терпеливым, следить нет ли "хвоста" и проводить предварительную разведку.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Не вступай в неравный бой

Отмечается, что в любой ситуации следует быть аккуратным и даже коварным. Силу следует применять только в случае своего превосходства над противником, а в целом следует избегать боя, угрожающего "твоей формации".

"Никогда не выступай против значительных сил врага и не принимай открытого боя. Засада и неожиданный скоротечный налет — это главные твои виды борьбы. Конспирация является важной составляющей твоей безопасности", — говорится в сообщении.

Терпение — добродетель

Важно быть терпеливым и не позволять времени давить на себя. Чтобы нанести удар неожиданно, следует дождаться подходящего момента, а затем сразу же исчезнуть.

"Не действуй импульсивно, а только хладнокровно и взвешено. Никогда не недооценивай врага. Ты обязан действовать с полным знанием своих ограниченных возможностей. Бездумная храбрость ничего не стоит: она приносит плоды только в сочетании с разумом. Всегда определяй уровень опасности ситуации", — отмечают в Центре.

Следует тщательно просчитывать все свои возможности. Даже если нельзя избежать столкновения с войсками, посланными вдогонку, не следует вступать с ними в бой.

"Ограничься сдерживающим стилем ведения боя и сразу же, как только сможешь, отрывайся от врага. Ты сможешь это сделать по крайней мере тогда, когда будешь передвигаться под покровом ночи", — советуют специалисты.

Что делать, когда увидел "хвост"

Если заметили за собой "хвост", важно не сдаваться и уходить труднодоступными для врага местами. Сначала он будет внимательным, но со временем "потеряет бдительность и охладеет", тогда пройдет непроходимые части местности.

"Линейные формирования разойдутся, создав пробелы между собой, потому что людям свойственно выбирать (особенно ночью) более удобный путь или более благоприятные участки местности. Вот и пришел для тебя удобный момент для того, чтобы "раствориться". Но удачно выйдя из кольца, ты должен без никаких остановок отойти подальше от места боя, непрерывный марш не на жизнь, а на смерть", — говорится в материале.

Предварительная разведка будет преимуществом

Завершив операцию, обязательно следует сменить местность. Перед приходом на незнакомую территорию следует связаться с надежными местными. Но сначала следует отправить 1-2 своих подчиненных в разведку. Это поможет быстрее ориентироваться в новых условиях и сократить период адаптации.

Если противник преобладает — следует поделиться на меньшие группы и "раствориться на местности", чтобы позже снова всем собраться.

"Это лишь несколько из основных правил поведения. Продолжение следует в следующих публикациях", — добавили в Центре.

Напомним, что на временно оккупированных территориях восточной Украины россияне планируют ужесточить контрразведывательный режим с целью проверки населения. Главной целью врага является выявление деятельности представителей украинского движения сопротивления, то есть партизан.