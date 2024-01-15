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В Запоріжжі назвали причину вибухів, які містяни чули цього ранку

15 січня 2024 10:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Запоріжжі назвали причину вибухів, які містяни чули цього ранку
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Фото: Суспільне Запоріжжя
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Запоріжжі 15 січня було чутно вибухи. Це була робота протиповітряної оборони, підрозділи якої збили ворожий дрон.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрія Малашка.

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Пост Юрія Малашка про вибухи. Фото: скриншот

В Запоріжжі працювала ППО

"Звуки вибухів, які могли чути жителі обласного центру близько 09:28 — робота підрозділів Сил оборони України по ворожому розвідувальному безпілотнику", — розповів Малашко.

Голова ОВА зазначив, що ворожу ціль було успішно ліквідовано.

Вибухи у Запоріжжі

Цього ранку 15 січня запорізькі ЗМІ повідомили про вибухи у місті. Мешканців закликали не ігнорувати звуки вибухів.

Раніше ми повідомляли, що на Запорізькому напрямку бійці Збройних Сил України відвоювали 500 метрів. Це сталося неподалік Вербового.

Нагадуємо, що під час ракетної атаки РФ у Запоріжжі було поранено чоловіка за кермом свого автомобіля. Сталося це 8 січня.

війна
Запоріжжя
Україна
ППО
дрони

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