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В Запорожье назвали причину взрывов, которые горожане слышали этим утром

15 января 2024 10:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Запорожье назвали причину взрывов, которые горожане слышали этим утром
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Фото: Суспільне Запоріжжя
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Запорожье 15 января были слышны взрывы. Это была работа противовоздушной обороны, подразделения которой сбили вражеский дрон.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрия Малашко.

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Пост Юрия Малашко о взрывах. Фото: скриншот

В Запорожье работала ПВО

"Звуки взрывов, которые могли слышать жители областного центра около 09:28, — работа подразделений Сил обороны Украины по вражескому разведывательному беспилотнику", — рассказал Малашко.

Глава ОВА отметил, что вражеская цель была успешно ликвидирована.

Взрывы в Запорожье

В это утро 15 января запорожские СМИ сообщили о взрывах в городе. Жителей призвали не игнорировать звуки взрывов.

Ранее мы сообщали, что в Запорожском направлении бойцы Вооруженных Сил Украины отвоевали 500 метров. Это произошло недалеко от Вербового.

Напоминаем, что во время ракетной атаки РФ в Запорожье был ранен мужчина за рулем своего автомобиля. Случилось это 8 января.

война
Запорожье
Украина
ППО
дроны

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