В Запорожье назвали причину взрывов, которые горожане слышали этим утром
В Запорожье 15 января были слышны взрывы. Это была работа противовоздушной обороны, подразделения которой сбили вражеский дрон.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрия Малашко.
В Запорожье работала ПВО
"Звуки взрывов, которые могли слышать жители областного центра около 09:28, — работа подразделений Сил обороны Украины по вражескому разведывательному беспилотнику", — рассказал Малашко.
Глава ОВА отметил, что вражеская цель была успешно ликвидирована.
Взрывы в Запорожье
В это утро 15 января запорожские СМИ сообщили о взрывах в городе. Жителей призвали не игнорировать звуки взрывов.
Ранее мы сообщали, что в Запорожском направлении бойцы Вооруженных Сил Украины отвоевали 500 метров. Это произошло недалеко от Вербового.
Напоминаем, что во время ракетной атаки РФ в Запорожье был ранен мужчина за рулем своего автомобиля. Случилось это 8 января.
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