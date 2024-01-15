В Запорожье назвали причину взрывов, которые горожане слышали этим утром

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Фото: Суспільне Запоріжжя

В Запорожье 15 января были слышны взрывы. Это была работа противовоздушной обороны, подразделения которой сбили вражеский дрон.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрия Малашко.

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В Запорожье работала ПВО

"Звуки взрывов, которые могли слышать жители областного центра около 09:28, — работа подразделений Сил обороны Украины по вражескому разведывательному беспилотнику", — рассказал Малашко.

Глава ОВА отметил, что вражеская цель была успешно ликвидирована.

Взрывы в Запорожье

В это утро 15 января запорожские СМИ сообщили о взрывах в городе. Жителей призвали не игнорировать звуки взрывов.

Ранее мы сообщали, что в Запорожском направлении бойцы Вооруженных Сил Украины отвоевали 500 метров. Это произошло недалеко от Вербового.

Напоминаем, что во время ракетной атаки РФ в Запорожье был ранен мужчина за рулем своего автомобиля. Случилось это 8 января.