Мобілізація в Україні — коли власникам авто доведеться йти до ТЦК

Представник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному водію. Фото: УНІАН

Як відомо, в Україні планують внести суттєві зміни у процеси мобілізації. Влада хоче унеможливити ухилення військовозобов'язаних чоловіків від військової служби. Зокрема мають намір заборонити таким громадянам проводити перереєстрацію автомобілів без військового обліку. Разом із тим вже деякі українці стикнулися із відмовою у онлайн-перереєстрації автомобіля через електронний кабінет водія або на порталі "Дія".

Про це заявив адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі.

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Так, за словами правозахисника, в Україні є два способи проведення перереєстрації автомобіля в режимі онлайн:

в електронному кабінеті водія;

на порталі "Дія".

Проте, останнім часом українці нібито отримують відмови у перереєстрації автомобіля, якщо власник не проходив перевірку особи по базі Національної поліції.

"Після опублікування законопроєкту про мобілізацію, де чоловіку забороняється перереєстрація авто без військового обліку, у багатьох моїх клієнтів зависла функція продажу авто в додатку "Дія", — заявив адвокат.

Правознавець зауважив, що на телефон громадянам приходить наступне роз'яснення:

"Заяву відхилено сервісним центром МВС через підписання документа реєстрації. Документ не пройшов перевірку за базою. Затвердження реєстраційної заяви неможливе".

Як запевняє Роман Сімутін, нині єдиний можливий спосіб продати свою автівку — прямувати до сервісного центру МВС на переоформлення. Також він наголосив, що дорученням у цьому випадку також не вийде скористатись.

Водночас юрист запевнив, що для чоловіків, які стоять на військовому обліку, перереєстрація авто через "Дію" працює.

Адвокат вважає цей підхід неконституційним, оскільки власникам фактично обмежено право розпоряджатися своїм майном.

"Мушу констатувати, що це неконституційний підхід, тому що ми фактично позбавлені можливості розпоряджатися своїм майном", — додав Сімутін.

Раніше ми повідомляли, що робити українцям, якщо співробітники ТЦК діють за межами закону.

Нагадаємо, ми писали, як слід діяти, якщо ТЦК оголосив вас у розшук.

Також ми інформували, коли чоловіка можуть записати в ухилянти.