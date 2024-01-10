Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow В Україні власники авто повинні з'явитися у ТЦК — навіщо це і кого стосується arrow

В Україні власники авто повинні з'явитися у ТЦК — навіщо це і кого стосується

10 січня 2024 07:04
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — коли власникам авто доведеться йти до ТЦК
Представник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному водію. Фото: УНІАН
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Як відомо, в Україні планують внести суттєві зміни у процеси мобілізації. Влада хоче унеможливити ухилення військовозобов'язаних чоловіків від військової служби. Зокрема мають намір заборонити таким громадянам проводити перереєстрацію автомобілів без військового обліку. Разом із тим вже деякі українці стикнулися із відмовою у онлайн-перереєстрації автомобіля через електронний кабінет водія або на порталі "Дія".

Про це заявив адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі. 

Читайте також:

Так, за словами правозахисника, в Україні є два способи проведення перереєстрації автомобіля в режимі онлайн:

  • в електронному кабінеті водія;
  • на порталі "Дія".

Проте, останнім часом українці нібито отримують відмови у перереєстрації автомобіля, якщо власник не проходив перевірку особи по базі Національної поліції.

"Після опублікування законопроєкту про мобілізацію, де чоловіку забороняється перереєстрація авто без військового обліку, у багатьох моїх клієнтів зависла функція продажу авто в додатку "Дія", — заявив адвокат.

Правознавець зауважив, що на телефон громадянам приходить наступне роз'яснення:

"Заяву відхилено сервісним центром МВС через підписання документа реєстрації. Документ не пройшов перевірку за базою. Затвердження реєстраційної заяви неможливе".

Як запевняє Роман Сімутін, нині єдиний можливий спосіб продати свою автівку — прямувати до сервісного центру МВС на переоформлення. Також він наголосив, що дорученням у цьому випадку також не вийде скористатись

Водночас юрист запевнив, що для чоловіків, які стоять на військовому обліку, перереєстрація авто через "Дію" працює. 

Адвокат вважає цей підхід неконституційним, оскільки власникам фактично обмежено право розпоряджатися своїм майном.

"Мушу констатувати, що це неконституційний підхід, тому що ми фактично позбавлені можливості розпоряджатися своїм майном", — додав Сімутін.

 

Раніше ми повідомляли, що робити українцям, якщо співробітники ТЦК діють за межами закону

Нагадаємо, ми писали, як слід діяти, якщо ТЦК оголосив вас у розшук

Також ми інформували, коли чоловіка можуть записати в ухилянти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі