Працівники ТЦК перевірятимуть документи та речі українців — що треба знати

Військовий в Україні перевіряє авто та особисті речі водія. Фото: Getty Images

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. У деяких українських областях запроваджують додаткові заходи воєнного стану, зокрема, перевірку документів та огляд речей громадян. У зв'язку з цим з'явилася інформація нібито ці заходи уповноважені здійснювати представники ТЦК та СП.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі для TCH.ua розповіла чи законними є такі дії.

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Де саме запроваджують додаткові заходи та які

Додаткові заходи воєнного стану запроваджують на території Дніпровського та Синельниківського районів Дніпропетровщини. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Синельниківської міської ради та сторінці Новоолександрівської громади Дніпровського району у Facebook.

Спільним наказом № 137/0/13-23/4916/189/442:

утворено комендатуру у Синельниківському районі, керівником якої призначений начальник Синельниківського районного ТЦК та СП Євген Шкнай;

утворено комендатуру у Дніпровському районі, комендантом якої призначили Олександра Щура;

встановлено, на строк дії правового режиму воєнного стану, особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів;

запроваджено перевірку документів та огляд речей у осіб, в порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1456;

надано право перевірки документів та огляду речей в осіб військовослужбовцям ТЦК та СП.

Хто може здійснювати перевірку документів та речей під час воєнного стану

Як зазначила Бекало, вищезгаданий наказ містить доручення про призначення коменданта, який своєю чергою має надати повноваження на здійснення таких заходів виключно уповноваженим особам.

Відповідно до українського законодавства, уповноваженими особами є представники:

Національної поліції;

СБУ;

Національної гвардії;

Держприкордонслужби;

Державної міграційної служби;

Держмитслужби;

Збройних сил.

Працівник ТЦК розмовляє з військовозобов'язаним у присутності поліцейських. Фото: tulchin-rda.gov.ua

Чи мають право перевіряти документи та особисті речі представники ТЦК

Як видно зі списку вище, ТЦК та СП не належать до переліку компетентних органів, тому військовослужбовці ТЦК та СП не можуть бути уповноважені на здійснення таких заходів правового режиму воєнного стану, як:

перевірка документів;

огляд речей;

транспортних засобів;

багажу та вантажів;

службових приміщень;

житла громадян.

Адвокатка підкреслила, що вимога співробітників ТЦК показати документи під час воєнного стану є незаконною.

"Якщо громадянин не вчиняє жодного правопорушення та не викликає обґрунтованих підстав вважати, що вчинив або має намір вчинити правопорушення, або має при собі зброю, наркотичні речовини тощо, то здійснювати перевірку документів такої особи не мають право", — розповіла Марина Бекало.

Порядок, підстави перевірки документів під час воєнного стану, а також коло осіб які мають на це повноваження, визначений Постановою КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1456.

У разі, якщо співробітники ТЦК вимагають показати документи, громадянин має право відмовитися від такої вимоги. Якщо співробітники ТЦК наполягають на перевірці документів, громадянин має право викликати поліцію.

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