Мобилизация в Украине — когда владельцам авто придется идти в ТЦК

Представитель ТЦК выписывает повестку военнообязанному водителю. Фото: УНИАН

Как известно, в Украине планируется внести существенные изменения в процессы мобилизации. Власти хотят сделать невозможным уклонение военнообязанных мужчин от военной службы. В частности, намерены запретить таким гражданам проводить перерегистрацию автомобилей без военного учета. Вместе с тем уже сейчас некоторые украинцы столкнулись с отказом в онлайн-перерегистрации автомобиля через электронный кабинет водителя или на портале "Дія".

Об этом заявил адвокат Роман Симутин на своем YouTube канале.

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Так, по словам правозащитника, в Украине есть два способа проведения перерегистрации автомобиля в режиме онлайн:

в электронном кабинете водителя;

на портале "Дія".

Однако в последнее время украинцы якобы получают отказы в перерегистрации автомобиля, если владелец не проходил проверку лица по базе Национальной полиции.

"После опубликования законопроекта о мобилизации, где мужчине запрещается перерегистрация авто без военного учета, у многих моих клиентов зависла функция продаж авто в приложении "Дія"", — заявил адвокат.

Правовед отметил, что на телефон гражданам приходит следующее разъяснение:

"Заявление отклонено сервисным центром МВД из-за подписания документа регистрации. Документ не прошел проверку по базе. Утверждение регистрационного заявления невозможно".

Как уверяет Роман Симутин, сейчас единственный возможный способ продать свой автомобиль — направляться в сервисный центр МВД на переоформление. Также он подчеркнул, что поручением в этом случае также не получится воспользоваться.

В то же время юрист заверил, что для мужчин, стоящих на военном учете, перерегистрация авто через "Дія" работает.

Адвокат считает этот подход неконституционным, поскольку владельцам фактически ограничено право распоряжаться своим имуществом.

"Должен констатировать, что это неконституционный подход, потому что мы фактически лишены возможности распоряжаться своим имуществом", — добавил Симутин.

Ранее мы сообщали, что делать украинцам, если сотрудники ТЦК действуют вне закона.

Напомним, мы писали, как следует действовать, если ТЦК объявил вас в розыск.

Также мы информировали, когда мужчину могут записать в уклонисты.