В Україні створять новий механізм комунікації з підприємцями, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо фінансової ситуації в України, роботи податкової та податкових надходжень. Під час неї було вирішено заснувати новий механізм комунікації з підприємцями.

Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

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За словами Президента, головне для держави й усього нашого суспільства — щоб у кожного з українських підприємців були можливості для більш активної економічної роботи.

"А отже, і для того, щоб українські бюджети могли більше орієнтуватися на сили своєї економіки. Держава, державні інституції, кожен із посадовців зобов’язані робити все можливе, щоб сприяти легальному, "білому" бізнесу", — сказав він.

Зеленський заявив, що сьогодні в Україні стартує заснування нового механізму комунікації з підприємцями — Всеукраїнська економічна платформа, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий з різних регіонів.

"Це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі", — додав він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача сьогодні, 26 січня. Під час неї було обговорено найважливіші напрямки фронту для України.

Також ми писали, що Україні стартувало виробництво артилерійських систем зразка НАТО. Водночас українська оборонна промисловість вдвічі збільшила виготовлення боєприпасів.

Крім того, в Міністерстві оборони України заявили, що у цьому році планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК.