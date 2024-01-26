В Украине создадут новый механизм коммуникации с предпринимателями, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по финансовой ситуации в Украине, работе налоговой и налоговой выручки. Во время нее было решено учредить новый механизм коммуникации с предпринимателями.

Об этом он сообщил во время вечернего обращения.

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Новый механизм коммуникации с предпринимателями в Украине

По словам Президента, главное для государства и всего нашего общества, чтобы у каждого из украинских предпринимателей были возможности для более активной экономической работы.

"А значит, и для того, чтобы украинские бюджеты могли больше ориентироваться на силы своей экономики. Государство, государственные институции, каждый из должностных лиц обязаны делать все возможное, чтобы способствовать легальному, "белому" бизнесу", — сказал он.

Зеленский заявил, что сегодня в Украине стартует создание нового механизма коммуникации с предпринимателями — Всеукраинская экономическая платформа, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и крупный из разных регионов.

"Это большое сообщество людей, миллионы украинцев и украинок, работающих на предприятиях. И это наши люди, которые основывают предприятия, создающие рабочие места для других. Все сообщество нашего бизнеса будет представлено на новой платформе", — добавил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего сегодня, 26 января. В ходе нее были обсуждены важнейшие направления фронта для Украины.

Также мы писали, что Украина начала производство артиллерийских систем образца НАТО. В то же время, украинская оборонная промышленность вдвое увеличила изготовление боеприпасов.

Кроме того, в Министерстве обороны Украины заявили, что в этом году планируют закупить до одного миллиона FPV-дронов. Потребность была сформирована на уровне ВСУ и согласована с действующими мощностями украинского ВПК.