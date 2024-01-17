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В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети

17 січня 2024 17:20
оновлено: 17:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні лунає повітряна тривога 17 січня
Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні лунає сигнал повітряної тривоги. Для Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей існує загроза ракетного ураження.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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За даними Повітряних Сил ЗСУ, наразі для деяких областей в Україні існує загроза застосування ворожої зброї. Ракетна небезпека зараз є у Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

У Повітряних Силах попереджають громадян, що ракета прямує в напрямку Дніпра і закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної загрози.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Також повітряна тривога лунає ще в Донецькій області.

Мапа повітряних тривог 17 січня
Мапа повітряних тривог 17 січня

Нагадаємо, росіяни знову атакували Куп'янськ, що на Харківщині з артилерії, 17 січня. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби. 

Додамо, російські окупанти вдарили по Херсону 17 січня. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електроенергією.

війна
росіяни
Україна
обстріли
повітряна тривога
ракети
атака

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