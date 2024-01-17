В Украине раздается воздушная тревога 17 января

В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты
В Украине раздается сигнал воздушной тревоги. Для Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей существует угроза ракетного поражения.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 17 января
По данным Воздушных Сил ВСУ, для некоторых областей в Украине существует угроза применения вражеского оружия. Ракетная опасность сейчас в Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.
В Воздушных Силах предупреждают граждан, что ракета следует в направлении Днепра и призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной угрозы.
Также воздушная тревога раздается еще в Донецкой области.
Напомним, россияне снова атаковали Купянск, что на Харьковщине из артиллерии, 17 января. В результате обстрела в городе повреждены частные жилые дома, газовая и водопроводная трубы.
Добавим, российские оккупанты ударили по Херсону 17 января. В результате вражеского обстрела возникли перебои с электроэнергией.
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