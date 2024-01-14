Воздушная тревога в Украине 14 января — что известно

Российская авиация. Иллюстративное фото: Минобороны РФ

В Украине объявлена воздушная тревога в нескольких областях сегодня, 14 января. Она связана с активностью вражеской тактической авиации.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Воздушная тревога в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях связана с активностью вражеской тактической авиации. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — призвали в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:

Кировоградской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Запорожской;

Херсонской.

Карта воздушных тревог

Напомним, сегодня, 14 января, российские оккупанты атаковали подразделение местной пожарной охраны в Станиславе. Для очередного обстрела враг использовал дроны-камикадзе.