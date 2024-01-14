Воздушная тревога в Украине 14 января — что известно

В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза
14 января 2024 16:58
Российская авиация. Иллюстративное фото: Минобороны РФ
В Украине объявлена воздушная тревога в нескольких областях сегодня, 14 января. Она связана с активностью вражеской тактической авиации.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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"Внимание! Воздушная тревога в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях связана с активностью вражеской тактической авиации. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — призвали в сообщении.
Где есть опасность
В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Запорожской;
- Херсонской.
Напомним, сегодня, 14 января, российские оккупанты атаковали подразделение местной пожарной охраны в Станиславе. Для очередного обстрела враг использовал дроны-камикадзе.
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