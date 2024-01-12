Воздушная тревога в Украине 12 января — что известно

Российская авиация в небе. Иллюстративное фото: Минобороны РФ

В Украине сегодня, 12 января, объявлена воздушная тревога. В настоящее время есть угроза для Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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В настоящее время воздушная тревога звучит в Киеве и ряде областей страны.

Карта воздушных тревог

Какая угроза для регионов

В Воздушных силах ВСУ отметили, что воздушная тревога в Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях связана с активностью российской тактической авиации вдоль границы.

Скриншот сообщений из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Обновлено 19:31. В КГВА заявили, что воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения вражеской баллистики.

Скриншот сообщения из Telegram КГВА

Обновлено 19:37. Также в ВС ВСУ отметили, что в настоящее время зафиксирован взлет Ту-22м3 из Шайковки (Калужская область).

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Напомним, в Херсоне сегодня вечером, 12 января, раздалось несколько мощных взрывов. Продолжался российский обстрел города с временно оккупированного левого берега Херсонской области. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.