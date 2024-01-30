Повітряна тривога в Україні 30 січня

Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ

В Україні оголосили повітряну тривогу вдень 30 січня. Небезпека пов'язана зі зльотом МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" у РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Так, за даними Повітряних сил та моніторингових каналів, з російського аеродрому "Саваслейка", що в Нижньогородській області, злетів МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Тривога в Україні. Фото: alerts

Водночас деякі регіони попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння. Йдеться про Харківську, Сумську та Полтавську області.

Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що українські військові збили над Луганською областю російський літак Су-34. Це трапилося вчора, 29 січня.

Також ми писали, що Росія використовує ситуацію навколо збиття літака Іл-76, щоб загальмувати передачу Україні новин систем протиповітряної оборони.