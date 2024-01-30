Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow В Україні оголошено повітряну тривогу arrow

В Україні оголошено повітряну тривогу

30 січня 2024 12:18
оновлено: 12:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Повітряна тривога в Україні 30 січня
Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні оголосили повітряну тривогу вдень 30 січня. Небезпека пов'язана зі зльотом МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" у РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 30 січня

Так, за даними Повітряних сил та моніторингових каналів, з російського аеродрому "Саваслейка", що в Нижньогородській області, злетів МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

null
Тривога в Україні. Фото: alerts

Водночас деякі регіони попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння. Йдеться про Харківську, Сумську та Полтавську області.

null
Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що українські військові збили над Луганською областю російський літак Су-34. Це трапилося вчора, 29 січня.

Також ми писали, що Росія використовує ситуацію навколо збиття літака Іл-76, щоб загальмувати передачу Україні новин систем протиповітряної оборони. 

ППО
повітряна тривога
ракети
винищувач
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі