Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ

В Украине объявили воздушную тревогу днем 30 января. Опасность связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 30 января

Так, по данным Воздушных сил и мониторинговых каналов, с российского аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области взлетел МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Тревога в Украине. Фото: alerts

В то же время некоторые регионы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения. Речь идет о Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Скриншот поста Воздушных Сил

Напомним, что украинские военные сбили над Луганской областью российский самолет Су-34. Это произошло вчера, 29 января.

Также мы писали, что Россия использует ситуацию вокруг сбития самолета Ил-76, чтобы затормозить передачу Украине систем противовоздушной обороны.