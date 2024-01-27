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Подоляк пояснив, як РФ через збиття Іл-76 хоче загальмувати передачу Україні засобів ППО

27 січня 2024 23:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Подоляк пояснив, як РФ через збиття Іл-76 хоче загальмувати передачу Україні засобів ППО
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росія використовує ситуацію навколо збиття літака Іл-76, щоб загальмувати передачу Україні новин систем протиповітряної оборони. Наразі загарбникам вкрай важливо завадити Україні збивати їх літаки і ракети.

Про це розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

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"Для РФ дуже важливо, щоб Україна не мала можливості збивати російські літаки чи використовувати протиракетну систему по лінії фронту. По-друге, вони хочуть "погратись в історію": "Це війна, ми порушуємо якість конвенції, але Україна також", — зазначив радник керівника ОПУ.

Таким чином, за словами Подоляка, Росія намагається відволікти міжнародну спільноту від власних військових злочинів та порушень міжнародних правил ведення війни.

Подоляк також нагадав, що станом на цей момент немає ніяких фактів, які б прояснили обставини падіння літака, а також немає фактів, які б чітко зафіксували, хто чи що знаходилось на літаку. Це стосується і інформації про нібито перебуваючих на борту українських військовополонених.

Раніше ми повідомляли, що на борту літака Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, мали бути військово-політичні VIP-персони РФ. ФСБ в останній момент заборонили їм летіти цим літаком.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки оприлюднили інформацію про авіакатастрофу Іл-76 та чутки, що там перебували українські військовополонені. За словами ГУР, обмін дійсно був запланований на 24 січня, проте Росія припустилася кількох небезпечних критичних помилок.

Офіс президента
війна
Михайло Подоляк
Україна
Росія

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